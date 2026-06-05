Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

05.06.2026 18:51
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülerin uyuşturucu test sonuçlarını duyurdu; 5 isimde uyuşturucu yok.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin soruşturmada şüphelilerin test sonucu belli oldu. Oyuncu Feyza Civelek ile ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan'ın kanında uyuşturucu tespit edilmezken, idrar örneklerinde kokain maddesi, Civelek'in kıl örneğinde kokain, Rahşan'in kıl örneğinde ise metamfetamin ve kokain maddesine rastlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmişti.

Mehmet Rahşan tutuklanmıştı

Adliyeye sevk edilen 11 kişinin savcılık ifadeleri tamamlanmış, şüphelilerden Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı', Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise 'yurt dışı çıkış adli kontrol' kararı verilirken, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

Test sonuçları belli oldu

İşlemlerinin ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin Adli Tıp Kurumuna (ATK) giderek örnek veren isimlerin sonuçları belli oldu. Oyuncu Onur Tuna ile sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın kanında, idrarında ve kıldan alınan örneklerinde esrar maddesi tespit edildi. Şarkıcı ve söz yazarı Fatma Uludan Gugun ile voleybolcu Kübra İmren Siyahdemir'in de kan, idrar ve kıldan alınan örneklerinde esrar maddesi tespit edildi. Öte yandan, şüpheli Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kanında, idrarında ve kıldan alınan örneklerinde, kokain maddesi olduğu belirlendi.

Oyuncu Feyza Civelek'in sonucunda uyuşturucu tespit edildi

Ayrıca, hazırlanan rapora göre, oyuncu Feyza Civelek ile ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan'ın kanında uyuşturucu tespit edilmezken, idrar örneklerinde kokain maddesi, Civelek'in kıl örneğinde kokain, Rahşan'ın kıl örneğinde ise metamfetamin ve kokain maddesine rastlandı. Şüpheli Hakan Aydın'ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmazken kıl örneğinde esrar tespit edildi. Sanatçı Osman Hayran Canevi'nden alınan kan, kıl ve idrar örneklerinde esrar maddesine rastlandı. Şüpheli Yaşar Ödaş'tan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu tespit edilmezken, kıl örneğinde esrar maddesine rastlandı.

5 isimde uyuşturucu maddeye rastlanmadı

Öte yandan, şüpheli Tuğçe Postoğlu, oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Berkay Şahin, sosyal medya fenomeni Cansu Tekin ile gazeteci ve sunucu Mirgün Cabbas'ın kan, kıl ve idrar örnekleri uyuşturucu madde tespit edilmediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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