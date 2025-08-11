Ünye\'de Yakılan Çöpler Yangına Neden Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın önünde yakılan çöpler, küçük çaplı yangına neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yan binanın giriş katındaki daireye sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi 4. Sokak'ta 5 katlı binada oturan bir vatandaş, çevredeki çöpleri apartmanın önünde yaktı. Bu sırada kıvılcımlar odunluğa sıçradı. Kuru odunların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangında binanın ikinci katına kadar yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler yan binanın giriş katındaki daireye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, apartman sakinleri büyük bir tehlike atlattı. - ORDU