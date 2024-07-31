Urla'da boşaltılan sitenin yöneticisi: 'Çok ciddi duman riski var, burada durulmamasını istiyorlar' - Son Dakika
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Urla'da boşaltılan sitenin yöneticisi: 'Çok ciddi duman riski var, burada durulmamasını istiyorlar'

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle içerisinde 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi. Tahliye edilen sitelerden birinin yöneticisi, duman riski nedeniyle burada durulmamasını istediklerini belirtti. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangından etkilenen arı kovanları da hasar gördü.

31.07.2024 22:45
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Urla'da boşaltılan sitenin yöneticisi: "Çok ciddi duman riski var, burada durulmamasını istiyorlar"

Urla'daki yangında arı kovanları zarar gördü

Urla'daki orman yangınında 120 konut tahliye edildi

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tedbir amaçlı, içerisinde 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi. Tahliye edilen sitelerden birinin yöneticisi Cihangir Selen, "Çok ciddi bir duman riski var. O nedenle de burada kesinlikle durulmamasını istiyorlar" dedi.

Yangın, 11.40 sıralarında ilçeye bağlı Çeşmealtı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın kilometrelerce öteden görülürken; 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

120 konut tahliye edildi

Öte yandan ormanlık alana yakın konumda yer alan Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerinde bulunan toplam 120 konut ise yangın sebebiyle tahliye edildi.

"Siteyi boşalttık, çok ciddi duman riski var"

Tahliye edilen Zeytinliköy sitesinin yöneticisi Cihangir Selen, "İçeride toplam 120 hane var. AFAD ve polis ekipleri hep birlikte onların yardımına koştu. Yaşlı insanlarımız da vardı içeride. Hepsini tahliye edip siteyi boşalttık. Çok ciddi bir duman riski var. O nedenle de burada kesinlikle durulmamasını istiyorlar" diye konuştu.

"Evlerimiz tamamen boşaltıldı, İnşallah bir sıkıntı olmaz"

Zeytinliköy sitesi sakini 70 yaşındaki Salih Parıltı ise "Evlerimiz tamamen boşaltıldı. Çok kötü, Allah herkesin yardımcısı olsun. Rüzgar biraz ters yöne girdi ve ilerliyor. Şu anda siteye ulaşacağını sanmıyorum ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Yangın çok kısa zamanda hızla büyüdü. Benim ikinci evim var, oraya gideceğim ama yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Arı kovanları yandı

Öte yandan ormanlık bölgede bulunan, bir arıcıya ait arı kovanları ise yangından etkilenerek hasar gördü. Kovanların sahibi arıcı, "Kendi imkanlarımızla buraya kepçe çağırdık. Kovanlarımız yandı, arılarımız telef oldu. Arılar sigortalı ama can gittikten sonra sigorta olsa ne olur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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