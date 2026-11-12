Urla'da ölü bulunan iş adamı Bekir Kayabaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Urla'da ölü bulunan iş adamı Bekir Kayabaşı son yolculuğuna uğurlandı

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Urla\'da ölü bulunan iş adamı Bekir Kayabaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Urla\'da ölü bulunan iş adamı Bekir Kayabaşı son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir Urla'da 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı, İskele Mahallesi'ndeki villasında ölü bulundu; vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanması izleri olduğu öğrenildi. Cenazesi Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi; güvenlik kameralarının incelemeye alındığı belirtildi.

İzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Bekir Kayabaşı'nın (72) villasında cansız bedeni bulundu. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Kayabaşı'nın, İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUDUNDA KESİCİ ALET VE SİLAH YARASI İZLERİ

Kayabaşı'nın vücudunda yapılan ilk incelemelerde kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi. İş insanının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayın nasıl meydana geldiğinin aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı belirtildi. Kayabaşı'nın ölümüne ilişkin incelemeler sürerken olayın oluş şekline dair henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

URLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Bekir Kayabaşı'nın cenazesi, Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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