Urla'da trafik kazasında kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Urla'da trafik kazasında kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Urla\'da trafik kazasında kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Gökhan Nermanoğlu hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan Nermanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan Nermanoğlu idaresindeki 07 EPU 90 plakalı kamyon, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sola devrilen kamyonun içerisinde sıkışan Nermanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gökhan Nermanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, trafik, İzmir, Urla, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Urla'da trafik kazasında kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:29:28. #1.13#
SON DAKİKA: Urla'da trafik kazasında kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement