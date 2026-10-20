Uşak Dikilitaş'ta çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Uşak Dikilitaş'ta çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

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Uşak Dikilitaş\'ta çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü
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Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak'taki tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112'ye bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü, çatıda hasar oluştu.

Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.U.'nun yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: İHA
Dikilitaş MahallesiDikilitaş3. SayfaİtfaiyeOlaylarGüncelUşakSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Dikilitaş'ta çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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