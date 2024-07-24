Uşak\'ın Ulubey ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince Ali Köseci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.Ş. ise ağır yaralı olarak önce Ulubey Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken M.Ş.'nin iddasına göre vefat eden Ali Kösece'nin kendisini yaraladığı ifade etti.

Öte yandan polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi. - UŞAK