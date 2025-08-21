Uşak'ta 14 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Uşak'ta çeşitli köylerde meydana gelen 14 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi, jandarma ekiplerince suç eşyalarıyla yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Merkez ilçeye bağlı 5 farklı köyde 2025 yılı içerisinde meydana gelen 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, olayların şüphelisi olduğu belirlenen ve 31 ayrı suç kaydı bulunan şahıs suç eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzenini bozan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. - UŞAK