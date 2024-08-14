Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Tutuklandı

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Uşak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

13 Ağustos'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Serin Sokak'ta Ramazan Çivi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemenin ardından S.D., B.G. Ö.S., Ş.E., H.A., U.K. ve G.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen, B.G., Ş.E. ve Ö.S. savcılıktaki ifadesinin ardından G.U. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, H.A., U.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK