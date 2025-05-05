Uşak\'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü

Uşak'ta bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A.T. (24) ile Tolga Babacan (26) arasında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki genç de bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan B.A.T. ise polis ekiplerince yaralı olarak yakalandı. Şahıs, kentteki özel bir hastanende yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK