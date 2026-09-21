Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden 49 yaşındaki scooter sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden 49 yaşındaki scooter sürücüsü ağır yaralandı

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Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde elektrikli scooter'ın devrilmesi sonucu 49 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen 49 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G. (49) idaresindeki elektrikli scooter, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı sürücü R.G., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, R.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden 49 yaşındaki scooter sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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