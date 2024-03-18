Uşak'ta düzenlenen törenle 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı.
Uşak Valiliği tarafından düzenlenen programla 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı. Düzenlenen anma töreni Şekerevleri Şehitliği'nde çelenk sunma ile başladı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler saygı atışı gerçekleştirdi. Uşak İl Müftülüğü tarafından edilen dualar sonrasında törene katılan protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta düzenlenen törenle 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeleri, tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi. Örgüt, köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satıyordu. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E.G. ve M.U. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 37,05 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde makilik alanda gizlenen 8 organizatör ile birlikte 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan botlar, sürat tekneleri ve cep telefonları ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ümraniye'de park halindeki bir aracın torpidosundan çalınan tabancayı çalan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 13 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin ve extacy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bir tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınacak.
SARIYER'de Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Aydın'da jandarma ekipleri üç ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. İncirliova ve Söke ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
Batman'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil, trafiğin yavaşlamasıyla birlikte iki tırın arasında kalarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kazada maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.