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Uşak'ta erkek cesedi bulundu

UŞAK - Uşak'ta köprünün altında erkek cesedi bulunması üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan inceleme hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Zafer Uzun olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Zafer Uzun'un dün akşam saatlerinde Kütahya'ya bağlı Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktıkları belirlenmesine üzerine, arkadaşları gözaltına alındı.