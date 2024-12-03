Katiller, caydırıcı cezalar almadıkça ve önleyici tedbirler uygulanmadıkça kadına şiddet boyut değiştirerek devam ediyor. Kadın cinayetinin son adresi Uşak oldu.
Işık Mahallesi'nde Hüseyin Ç. sabah saatlerinde komşusunu arayarak eşini öldürdüğünü ve evde uyuyan 3 çocuğunu almasını istedi. Dehşete düşen komşu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde bıçaklanan Rahime Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Rahime Ç'nin cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayetten sonra kaçan Hüseyin Ç'nin Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5'inci katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta çocukları odada uyurken eşini öldürdü - Son Dakika
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