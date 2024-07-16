Uşak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Kavgada Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Kavgada Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Kavgada Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir parkta çıkan kavgada, iddiaya göre gürültü sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma sonucunda 17 yaşındaki Enes Sarı bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve diğer kişileri gözaltına aldı.

16.07.2024 22:09
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Uşak'ta iddiaya göre gürültü sebebiyle çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Birinci Boncuk Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Sarı (17), Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) ile parkın yakınlarında bir binada yaşayan Ş.U. (23) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma Ş.U. ile Enes Sarı arasında kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.U. Sarı'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince Enes Sarı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince şüpheli Ş.U. ve Enes Sarı'nın yanında bulunan Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Kavgada Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Kavgada Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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