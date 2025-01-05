Uşak'ta Yıkım Anında Göçük: Operatör Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta iş hanının yıkılma anı kamerada: Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

UŞAK - Uşak'ta bir işhanı binası yıkımı esnasında meydana gelen göçük sebebiyle göçük altında kalan operatörün 3 saatlik kurtarma çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bekir Tut'a ulaşıldı. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Tut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili yüklenici firma sahibi F.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Tut'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik kamerası görüntülerine göre iş makinesi operatörü yıkım yaptığı esnada binanın çökmesi sonucu altında kalıyor.