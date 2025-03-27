Uşak\'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

Uşak'ın merkeze bağlı Sirge köyünde iş makinesiyle kaçak kazı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Ekiplerin kendine doğru geldiğini anlayan şüpheliler olay yerinden 2 otomobille kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser aramak için şahıslar lowbed ile getirdikleri ekskavatör ile 4 metre derinliğinde çukur açtığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 61 adet sentetik ecza hap, 1 adet kasatura ve tabancaya ait 46 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli ifadelerin ardından serbest bırakılırken ekskavatör ve lowbed ise günün nöbetçi otoparkına çekildiği öğrenildi. - UŞAK