Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

Uşak\'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

Sirge'de kaçak kazı yaparken yakalanan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca ile tutuklandı.

27.03.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

Uşak'ın merkeze bağlı Sirge köyünde iş makinesiyle kaçak kazı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Ekiplerin kendine doğru geldiğini anlayan şüpheliler olay yerinden 2 otomobille kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser aramak için şahıslar lowbed ile getirdikleri ekskavatör ile 4 metre derinliğinde çukur açtığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 61 adet sentetik ecza hap, 1 adet kasatura ve tabancaya ait 46 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli ifadelerin ardından serbest bırakılırken ekskavatör ve lowbed ise günün nöbetçi otoparkına çekildiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’a soruldu: Turbun büyüğü CHP’ye kayyum atanması mı Erdoğan'a soruldu: Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?
İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi

09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
15:02 Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin
15:01 Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
14:46 CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
14:41 Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
14:24 İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
14:12 Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
14:10 İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
14:09 Erdoğan’a soruldu: Turbun büyüğü CHP’ye kayyum atanması mı Erdoğan'a soruldu: Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 10:01:10. #7.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement