Uşak'ta Kaybolan Gökhan Tokay'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Uşak'ta Kaybolan Gökhan Tokay'ın Cansız Bedeni Bulundu

Uşak\'ta Kaybolan Gökhan Tokay\'ın Cansız Bedeni Bulundu

Göğem Göleti'nde balık tutarken kaybolan Gökhan Tokay'ın cesedi arama çalışmalarında bulundu.

05.12.2024 17:59
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Uşak'ta Göğem Göleti'nde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 27 Kasım Çarşamba günü evinden merkeze bağlı Göğem Göleti'nde balık tutmak için ayrılan Gökhan Tokay'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada Tokay'a ait otomobilin ve çadırın Göğem Göleti'nde olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Tokay'ın balık tutmak için bot ile gölete açıldığı belirlendi. Gölette arama çalışmaları için 2 Aralık Pazartesi günü İzmir'den deniz polisi çağrıldı. Deniz polis ekipleri ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan arama çalışması sonucunda gölet içeresinde 4 metre derinlikte Tokay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Tuğbay ve Uşak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz da gelerek bilgi aldı. Tokay'ın cansız bedeni otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Kaybolan Gökhan Tokay'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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