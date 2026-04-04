Uşak\'ta Kaza: 4 Aile Üyesi Yaralandı

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Ortaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah M. (48) yönetimindeki 19 SU 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Neslihan M. (40), çocukları Ahmet M. (20) ve Mevlüt M. (16) kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK