Uşak'ta Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

14.06.2026 15:23
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Uşak'ta tanker ile otomobil çarpıştı, 89 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uşak'ta tanker ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (32) idaresindeki 16 ARA 901 plakalı tanker ile Ethem Ruhi Sarıhan (89) yönetimindeki 45 H 0042 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ethem Ruhi Sarıhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sarıhan'ın cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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