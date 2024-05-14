Uşak'ın Banaz ilçesinde araç takla attı, orman muhafaza memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak'ın Banaz ilçesinde araç takla attı, orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Uşak\'ın Banaz ilçesinde araç takla attı, orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın takla atması sonucu ağır yaralanan orman muhafaza memuru Ümit Durğut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Sivaslı ilçesinde defnedilecek.

14.05.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde aracın takla atması sonucu ağır yaralanan orman muhafaza memuru hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Mayıs günü Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki Sivaslı Orman Şefliğine ait 64 NC 171 plakalı pikap arazi görevi dönüşü sürücünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralan Orman Muhafaza Memuru Ümit Durğut ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durğut 4 Mayıs beri tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Öte yandan Durğut'un cenazesi Sivaslı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

trafik, Banaz, Uşak, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ın Banaz ilçesinde araç takla attı, orman muhafaza memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ın Banaz ilçesinde araç takla attı, orman muhafaza memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement