Uşak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uşak'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi

UŞAK - Uşak'ta etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde öğlen saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, yoldan karşıdan karşıya çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şiddetli yağan yağmur suları bazı yolları ulaşıma kapatırken, çok sayıda iş yerini ve evinin bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Uşak Valiliği uyarmıştı

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından 23 Nisan tarihinde yapılan paylaşımda vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı uyarmıştı. "Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Nisan 2025 Perşembe günü (yarın) bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin kuzey kesimleri) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.