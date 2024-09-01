Uşak'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi

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Uşak'ta yağış yolları göle çevirdi

UŞAK - Uşak'ta etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde akşam üzeri saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, yoldan karşıdan karşıya çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağan yağmur suları bazı yolları ulaşıma kapatırken, çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.

İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan bazı esnaflar da dükkanlarına su basmaması için önlem aldı.