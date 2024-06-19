Uşak'ta Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Uşak'ta Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Uşak merkeze bağlı Akbudak köyü yakınlarında çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde 495 personel ve 107 araçla müdahale ediliyor. Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül incelemelerde bulundu. Yangının rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştirdiği belirtilirken, çevre mahalle ve köylerin tehdit altında olduğu ifade edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor ve sabah saatlerine kadar kontrol altına alınması umuluyor.

19.06.2024 04:29
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Uşak'ta tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına karadan 495 personel ve 107 araçla müdahale devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Akbudak köyü yakınlarında çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Can, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından hızla bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

Vali Vekili Can, rüzgarın da etkisiyle yangının sık sık yön değiştirdiğini ifade ederek "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçramıştır. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde büyüdü." dedi.

Vali Vekili Can sözleri, şöyle devam etti; "Daha sonrasında tedbir amaçlı olarak AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Fakat bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibariyle 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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