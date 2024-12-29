Uşak\'ta Tır-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Uşak'ta tır ile otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İ.C. (56) idaresinde 64 DF 661 plakalı otomobil Uşak'tan İzmir istikametinde seyir halindeyken Örencik köyü kavşağına dönüş yapmak istediğini anda yine aynı istikamette ilerlemekte olan M.T. (43) yönetimindeki 43 PN 551 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan F.C. (60), E.C. (33) ve M.Ş. (5) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK