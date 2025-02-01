Uşak\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Uşak'ta iki otomobil çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında M.P. (66) yönetimindeki 64 EA 806 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.U. (64) idaresindeki 35 HUS 62 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince araç sürücüsü M.P. ile diğer otomobilde bulunan F.Ç. (52), A.E. (59), H.U. (63) ve E.B. (56) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü M.P.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. - UŞAK