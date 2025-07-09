Uşak\'ta Üç Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta ormanlık alanda meydana gelen üç ayrı yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye ekipleri, 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi. Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi son bulurken, karadan müdahale devam etti. Yangın bölgesinde bulunan 1 bağ evi ve 1 küçükbaş hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan yangın Eşme ilçesi sınırına sıçradı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi. Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdurulurken karadan müdahale ise devam etti. Eşmetaş köyünde ise 15 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda da bir çoban ateşinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale devam etti. Burada ise Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Vali Aktaş, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu

Uşak Valisi Naci Aktaş, Sarıgöl ilçesinde makilik alanda başlayarak Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyüne sıçrayan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Aktaş, daha sonra Ağabey köyünde ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine geçti. Vali Aktaş, burada Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Vali Aktaş, Eşme'deki incelemelerin ardından Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarındaki yangına geçti. Burada Vali Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den bilgi aldı.

Yangınların kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaların devam ettiğini aktaran Vali Aktaş, "Tüm ekiplerimizin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Şu an yoğun bir şekilde soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. 3 yangının 3'ü de kontrol altında diyebiliriz. Eşme ilçemizdeki her iki yangın da yerleşim yerlerine yakındı. Kısmen bazı mahallelerimizi tedbiren boşalttık ama arkadaşlarımızın cansiperane mücadelesiyle yangın o mahallelere girmeden durduruldu. Yangınlarda arkadaşlarımızın mücadelesi sabaha kadar devam edecek." dedi.

Yangınların çıkış sebepleri ile ilgili bilgi veren ve 3 kişinin gözaltına alındığı söyleyen Vali Aktaş, "Banaz'daki yangının çıkış sebebi maalesef biçerdöver kaynaklı. Eşme'de ikinci yangının çıkış sebebi ise oradaki çoban ateşinden kaynaklı. İlimiz genelinde zaten biçerdöver saatlerinde belli bir düzenleme getirdik. Ama duyurularımıza rağmen, yine de bunun önüne geçebilmiş değiliz. Bununla ilgilide şu an 3 kişi hem Banaz Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de Eşme Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürüttüğü tahkikat sonunca gözaltında ve adli işlemleri de devam etmektedir." dedi. - UŞAK