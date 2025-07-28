Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Uşak'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Banaz ilçesinde bir adrese baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada bir miktar esrar, 18 kök kenevir bitkisi ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.A. (45) gözaltına alındı.

Banaz Cumhuriyet Başsavcılığınca H.A. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK