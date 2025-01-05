Uşak'ta yıkım esnasında enkaz altında kalan operatörü kurtarma çalışmaları sürüyor
UŞAK (İHA)-Uşak'ta bir iş hanı binası yıkımı esnasında meydana gelen göçük sebebiyle bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı.
Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta Yıkımda Göçük: Operatör İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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