Uşak\'tan Afyonkarahisar\'a uyuşturucu getiren 3 şahıs yakalandı

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Uşak'tan, Afyonkarahisar'a satmak için uyuşturucu getiren 3 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri C.T., A.Ç. ve S.Ö. isimli şahısların araç ile Uşak'tan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'da satacakları yönünde bilgi aldı. Ardından ekipler söz konusu aracı takibe aldı. Ekipler aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada 5 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve pompalı tüfek ele geçirildi. Olayın ardından 3 şahsında gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR