Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, Düzce Kaynaşlı'daki kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, Düzce Kaynaşlı'daki kazada yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, Düzce Kaynaşlı\'daki kazada yaşamını yitirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Kaynaşlı'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in bulunduğu otomobile başka bir otomobil arkadan çarptı. Yaralanan Gültekin, kaldırıldığı Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Gültekin'in bulunduğu otomobilin, aynı istikamette seyreden başka bir otomobile arkadan çarptığı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde meydana gelen kazanın detayları belli oldu. Kaza, saat 13.28 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, N.A. (67) idaresindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobil, Ankara istikametinde orta şeritte seyir halindeyken aynı yönde sol şeritte ilerleyen Muharrem K. (47) yönetimindeki 34 VR 2034 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 16 ARZ 453 plakalı otomobilin sürücüsü N.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.A. (20) yaralandı. Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin (43) ve Harun D. (33) yaralandı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Anadolu OtoyoluTrafik KazalarıYerel Haberler3. SayfaKaynaşlıÜsküdarGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
14:07
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:13:07. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, Düzce Kaynaşlı'daki kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei