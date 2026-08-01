Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevinden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın, hakkında yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları soruşturması nedeniyle geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, hakkında yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları soruşturması nedeniyle geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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