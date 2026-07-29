Üsküdar Belediyesine düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
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Üsküdar Belediyesine düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar Belediyesine düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Üsküdar Belediyesine düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. - Son Dakika
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