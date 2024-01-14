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Üsküdar'da Alkollü Cip Sürücüsü Motosiklet Sürücüsünü Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Üsküdar'da Alkollü Cip Sürücüsü Motosiklet Sürücüsünü Çarptı, Hayatını Kaybetti

Üsküdar İstanbul Çevre Yolu'nda alkollü bir cip sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü gözaltına alındı.

Üsküdar\'da Alkollü Cip Sürücüsü Motosiklet Sürücüsünü Çarptı, Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 10:01,
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Üsküdar'da alkollü cip sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Kaza, Üsküdar İstanbul Çevre Yolu Ankara istikametinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çevre Yolu Altunizade mevki Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı Hyundai marka cip aynı yönde seyir halinde olan 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde trafik emniyeti alırken, sağlık ekipleri hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırdı. Cip sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otoyol trafiği, motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırılmasının ardından normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Alkollü Cip Sürücüsü Motosiklet Sürücüsünü Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da Alkollü Cip Sürücüsü Motosiklet Sürücüsünü Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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