Üsküdar'da Cumhurbaşkanına hakaret eden doktora 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebi

Üsküdar'da "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanan doktor hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede doktor hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Devlet Hastanesi'nde personele silah gösteren, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen doktor hakkında soruşturma başlatılmıştı. Olayları gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K. gözaltına alınmış, evinde ve aracında yapılan aramalarda 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirilmişti. Doktor, savcılıkta verdiği ifadede ilaç etkisinde olduğunu ve yaşanan olaylarda sarf ettiği sözleri hatırlamadığını ifade etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, doktor hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Doktorun önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL