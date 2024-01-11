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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir apartman tahliye edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir apartman tahliye edildi

Üsküdar'da Güzeltepe Mahallesinde bulunan 6 bloklu bir sitede bulunan açık otoparkın istinat duvarı inşaat çalışması sırasında çöktü. Sitede bulunan ve çökmenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan 20 daireli apartman ise tekrar açıldı. Belediye ekipleri çöken alanı bariyerle kapatarak önlem aldı.

Üsküdar\'da istinat duvarı çöktü, bir apartman tahliye edildi
11.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:49
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir apartman tahliye edildi

İSTANBUL - Üsküdar'da 6 bloklu bir sitede bulunan açık otoparkın istinat duvarı inşaat çalışması sırasında çöktü. Sitede bulunan ve çökmenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan 20 daireli apartman ise tekrar açıldı.

Olay, Üsküdar'da Güzeltepe Mahallesinde bulunan 6 bloklu bir sitede dün meydana geldi.

İddiaya göre sitenin yanında bulunan inşaat çalışması sırasında, sitenin açık otoparkının istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından sitedeki 4 katlı 20 daireli bir apartman tedbir amacıyla mühürlenerek tahliye edildi. Tahliye edilen binanın daha sonrasında açılmasıyla apartman sakinleri tekrar evlerine girebildi. Belediye ekipleri de çöken alanı bariyerle kapatarak önlem aldı. Binanın yanındaki inşaatın yetkilileri iş makinesiyle çöken alanda çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Üsküdar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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