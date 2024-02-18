Üsküdar'da lüks sitenin otoparkında yangın - Son Dakika
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Üsküdar'da lüks sitenin otoparkında yangın

Üsküdar'da bulunan lüks rezidansın otoparkında meydana gelen yangında bir araç alevlere teslim oldu ve bir vatandaş dumandan etkilendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşa oksijen verdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

18.02.2024 18:00
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Üsküdar'da bulunan lüks rezidansın otoparkında yangın çıktı. 1 araç alevlere teslim olurken, bir vatandaş ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem'de Akasya Tower Residence'da meydana geldi. Otoparkın -4'üncü katında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir vatandaşa ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi. Yangına kısa sürede müdahale edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Üsküdar\'da lüks sitenin otoparkında yangın
Kaynak: İHA

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