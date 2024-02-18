Üsküdar\'da lüks sitenin otoparkında yangın

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Düğünde Atatürk\'e hakaret eden Şevki Yılmaz\'dan bir skandal daha

Üsküdar'da bulunan lüks rezidansın otoparkında yangın çıktı. 1 araç alevlere teslim olurken, bir vatandaş ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem'de Akasya Tower Residence'da meydana geldi. Otoparkın -4'üncü katında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir vatandaşa ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi. Yangına kısa sürede müdahale edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL