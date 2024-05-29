Üsküdar'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sanığın Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sanığın Tahliyesine Karar Verildi

Üsküdar\'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sanığın Tahliyesine Karar Verildi

Üsküdar'da çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan raporda maktulün asli kusurlu bulunması üzerine sanığın tahliyesine karar verildi.

29.05.2024 13:24
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Üsküdar'da çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan raporda maktulün asli kusurlu bulunması üzerine sanığın tahliyesine karar verildi.

Üsküdar'da 14 Ocak tarihinde Can Karaoğul (39), aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Mustafa Gül'e (34) arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan ve 2.37 promil alkollü olan sürücü Karaoğul, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Can Karaoğul, Mustafa Gül'ün kardeşi İsa Gül, eşi Yasemin Gül ve taraf avukatları katıldı.

Sanık kusursuz, maktul kusurlu bulundu

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından alınan raporda sanık Karaoğul'un, otomobili ile yerleşim yeri dışı otoyolda orta şeritte seyir halindeyken olay mahalline geldiğinde, sol şeritte seyir halindeyken sağa manevra ile kısa mesafeden orta şeride girerek seyir istikametini kapatan motosikletin arka kısımlarına çarptığı kazada alabileceği bir önlem olmadığından kusuru bulunmadığı belirtildi. Maktul Mustafa Gül'ün, motosikleti ile yerleşim yeri dışı, otoyolda sol şeritte seyir halindeyken olay mahalline geldiğinde, şerit değiştirmek üzere sağa manevra yapmadan önce orta şeritte sağ gerisinden seyreden araçların varlığını ve seyir durumlarını yeterince kontrol etmesi gerekirken bu hususa riayet etmediği kaydedilen raporda orta şeritte seyreden sanık sürücü idaresindeki otomobilin varlığına rağmen kontrolsüzce orta şeride girerek otomobilin seyir şeridini kapattığı kaydedildi. Raporda, maktul Mustafa Gül, kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli kusurlu bulundu. Sanık Can Karaoğul'un ise kusursuz olduğu ifade edildi.

Avukattan yeni rapor talebi

Müştekilerin avukatı Ahmet Kaya Bakış, gelen raporu kabul etmediklerini beyan ederek mahkemeden yeni bir rapor aldırılmasını istedi.

Sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada toplanan delilleri dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi ile Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Kurulu arasında kusur durumunun değerlendirilmesi bakımından fark bulunduğundan dolayı dosyanın bu kez İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik kürsüsüne gönderilip yeniden tarafların kusur durumlarının tespitinin istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sanığın Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sanığın Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika
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