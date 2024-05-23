Üsküdar'da Pastaneye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı
İstanbul Üsküdar'da bulunan bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olayın detayları henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
23.05.2024 22:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Pastaneye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?