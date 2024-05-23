Üsküdar'da Pastaneye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da Pastaneye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olayın detayları henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

23.05.2024 22:09
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Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Pastaneye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Pastaneye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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