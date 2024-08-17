Üsküdar'da polisten kaçan motosikletli o anlar kayda aldı, yaşanan kovalamaca kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar'da polisten kaçan motosikletli o anlar kayda aldı, yaşanan kovalamaca kamerada

Geniş Video İzle

Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, kaçışını motosikletiyle kaldırıma çıkarak sürdürdü. Onlarca kural ihlali yapan motosikletli o anları kask kamerasıyla kayda aldı.

17.08.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da polisten kaçan motosikletli o anlar kayda aldı, yaşanan kovalamaca kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, kaçışını motosikletiyle kaldırıma çıkarak sürdürdü. Onlarca kural ihlali yapan motosikletli o anları kask kamerasıyla kayda aldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. Motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çıkarak yayaların üzerine sürerek uzaklaşmaya çalıştı. Uzun süren kovalamaca sonrası izini kaybettiren sürücü, motosikletinin arıza vermesiyle ara sokağa girdi. Sürücü, polis ekiplerinden kaçış anı ve ihlal ettiği onlarca kuralı kask kamerası ile kayda aldı.

Üsküdar\'da polisten kaçan motosikletli o anlar kayda aldı, yaşanan kovalamaca kamerada
Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da polisten kaçan motosikletli o anlar kayda aldı, yaşanan kovalamaca kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
16:36 Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık
15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
23:46 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
23:28 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin
23:16 Maçın bile önüne geçti Galatasaray cephesinden Mauro Icardi’nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
22:19 Yozgat’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 18:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da polisten kaçan motosikletli o anlar kayda aldı, yaşanan kovalamaca kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement