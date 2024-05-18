Üsküdar'da Şantaj İddiasıyla Darp ve Gasp Olayı - Son Dakika
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Üsküdar'da Şantaj İddiasıyla Darp ve Gasp Olayı

Üsküdar'da bir kişi, Ankara'da bir kız arkadaşına şantaj yaptığı iddiasıyla sokak ortasında dövülerek kaçırıldı. Şahsın para ve kredi kartları gasbedildi. Polis tarafından yapılan operasyonla şahıs kurtarıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.

18.05.2024 21:33
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Önce dövüp sonra gasp ettiler, ifadelerinde 'şantajın intikamı için yaptık' dediler

Üsküdar'da sokak ortasında şahsın dövülüp kaçırıldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırılarak dövülen, para ve kredi kartları gasbedilen 56 yaşındaki şahıs, polis tarafından yaklaşık 4 saat içinde yapılan operasyonla kurtarıldı. Darp edilen ve kötü durumda olan M.A. hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahsın Ankara'da bir kız arkadaşlarına şantaj yaptığını, bunun hesabını sormak için olayı gerçekleştirdiklerini ifadelerinde iddia ettiler. Şahsın darp edilme ve kaçırılma anları ile şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da Küplüce Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini belirtti. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Görüntü kayıtlarından, olayda kullanılan otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin sahibinin yanındakilerle birlikte Fatih'te bir otelde kaldığı belirlendi. Otel odasına baskın yapan polis ekipleri şüphelilere ulaşamadı. Çalışmaların devamında, şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Üsküdar'da bir ara sokakta park halinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ve kaçırdıkları kişinin hala otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Polis, iki ucunu kapattığı sokakta otomobile baskın düzenledi. Kaçırılan ve polis tarafından baskında kurtarılan M.A.'nın feci şekilde dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı görüldü. Kaçırıldıktan yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan M.A. durumunun iyi olmaması nedeniyle olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Altay Y. (24), Kerim B. ve Sezar S. (22)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler, kaçırdıkları kişinin Ankara'da bulunan T. adlı kız arkadaşlarına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını, bu yüzden şahsı kaçırarak hesap sormak için İstanbul'a geldiklerini ve şantaj olayının intikamını almak için mağduru dövdüklerini iddia ettiler.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, darbettikleri M.A.'nın banka kartlarını alarak hesaplarından para çektikleri ve yanında bulunan bin dolar parayı da gasbettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca cep telefonu uygulamalarını kullanarak mağdurun kredi kullanmasını sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardıkları da tespit edildi. Ayrıca gasbedilen paranın tam miktarının ortaya çıkması için bankalara polis tarafından yazı yazıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin sokak ortasında şahsı darp ettikleri ve kaçırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları otomobille mağdurun aracının önünü kestiği ve şahsı döverek zorla kendi araçlarına bindirdikleri görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Şantaj İddiasıyla Darp ve Gasp Olayı - Son Dakika

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