Üsküdar'da Tapu Tartışması Cinayete Sıra - Son Dakika
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Üsküdar'da Tapu Tartışması Cinayete Sıra

Kentsel dönüşüm nedeniyle tapu anlaşmazlığı yaşayan iki akraba arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı.

28.01.2025 22:02
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Üsküdar'da tapu tartışması cinayetle bitti: Olay anı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da bir şahıs, kentsel dönüşüme giren apartmandaki dairenin tapusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı akrabasını silahla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Çengelköy'de 24 Ocak tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Derici ile akrabası Talat Derici arasında kentsel dönüşüme giren bir apartmandaki daire ile ilgili tapu anlaşmazlığı vardı. Ömer Derici, babasının söz konusu dairede hak sahibi olduğunu öne sürerek Talat Derici ile sürekli tartışıyordu. Olay günü ikili arasında yeniden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ömer Derici, yanında bulunan silahla Talat Derici'yi eşinin gözü önünde vurdu. Ağır yaralanan Talat Derici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maktul Talat Derici'nin ikamet otoparkına aracıyla gireceği sırada, şüpheli şahıs tarafından durdurulduğu, tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine şüpheli şahsın maktule silah ile defalarca ateş açtığı görülüyor.

Tutuklandı

Saldırının ardından kaçan şüpheli Ömer Derici, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri'nce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklandı. Şüphelinin sorgusunda, babası ile Talat Derici'nin 1996 yılında ortak iş yapması sonucu gayrimenkul satın aldığı, ikamet tapusunun Talat Derici'nin üzerine olduğu, gayrimenkul tapusunu üzerine almak isteyen şüphelinin, olay günü maktul şahısla tartışma yaşadığı ve olayın meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: İHA

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