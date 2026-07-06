Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
06.07.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 1.8 kg madde ele geçirildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde ve 106 bin 800 TL ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz'da Üsküdar ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen bölgede gerçekleştirilen fiziki takipte şüpheli şahısların koordineli şekilde hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilirken; yapılan operasyonla birlikte U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan kontrollerde 1 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, devam eden çalışmalarda bağlantılı oldukları ikamet adresi tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 101 paket halinde satışa hazır marihuana, 500 gram preslenmiş marihuana, 900 gram marihuana, 47 paket kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 106 bin 800 TL ve 1 adet satış kayıtlarının bulunduğu ajanda ele geçirilirken, toplamda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan U.B. isimli 'TCK 191' suçundan tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, O.O.Y. ve Y.M.O.Y. isimli şahıslar ise 'TCK 188' suçundan 02.07.2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Üsküdar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:18:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.