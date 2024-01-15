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Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon: 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon: 1 kişi yakalandı

Üsküdar'da uyuşturucu ticaret yapıldığı tespit edilen bir eve polis operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalanırken 2 kilo 35 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 39 bin 750 TL para ele geçirildi.

Üsküdar\'da uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon: 1 kişi yakalandı
15.01.2024 - 23:06,
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Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon: 1 kişi yakalandı

İSTANBUL - Üsküdar'da uyuşturucu ticaret yapıldığı tespit edilen bir eve polis operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi yakalanırken 2 kilo 35 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 39 bin 750 TL para ele geçirildi.

Üsküdar'da Ferah Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilmesi üzerine adrese 12 Ocak tarihinde polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şahsın çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Evde yapılan aramalarda ise, 1 adet hassas terazi 2 kilo 35 gram skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde 39 bin 750 TL para ele geçirildi.

T.Ö. isimli şahıs 13 Ocak tarihinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon: 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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