Üsküdar'da Yaya Otobüsle Çarpıştı - Son Dakika
Üsküdar'da Yaya Otobüsle Çarpıştı

Üsküdar\'da Yaya Otobüsle Çarpıştı
30.03.2026 22:37
Üsküdar'da kırmızı ışıkta geçen yaya, İETT otobüsüyle çarpışarak yaralandı. İnceleme sürüyor.

Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yayalara kırmızı ışık yanarken bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada seyir halinde olan 34 HO 3564 plakalı İETT otobüsü, kayganlaşan yolun da etkisiyle duramayarak yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı patlarken, yaya ise savruldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otobüs şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Üsküdar, Ulaşım, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da Yaya Otobüsle Çarpıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Üsküdar'da Yaya Otobüsle Çarpıştı - Son Dakika
