USS George Washington Orta Doğu'ya Gönderildi - Son Dakika
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USS George Washington Orta Doğu'ya Gönderildi

USS George Washington Orta Doğu\'ya Gönderildi
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CENTCOM, USS Abraham Lincoln'deki sorunlar sonrası USS George Washington'ı Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki sorunların basına yansımasının ardından yeni bir adım attı. CENTCOM, USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını belirterek, "George Washington Uçak Gemisi Saldırı Grubu, dün CENTCOM'un operasyon bölgesine ulaştıktan sonra planlı bir görev kapsamında Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin durumuna ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

USS Abraham Lincoln'de görevli personelin ruh sağlığının kötüleştiği basına yansımıştı

ABD basınında geçen hafta yer alan haberlerde, USS George Washington uçak gemisinin İran yakınlarında konuşlu USS Abraham Lincoln'ün yerine konuşlandırılacağı öne sürülmüştü. Haberlerde, USS Abraham Lincoln'de görev yapan askeri personelin gemideki temel ihtiyaçların eksikliği ve giderek kötüleşen ruh sağlığına ilişkin şikayetlerde bulunduğu belirtilmişti.

ABD'li Senatör Richard Blumenthal, geçen kasım ayında göreve başlayan USS Abraham Lincoln'ün yaklaşık 200 gün boyunca limana uğramadan görev yaptığını ve bunun bir rekora işaret ettiğini belirtmişti. Blumenthal, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao'ya gönderdiği mektupta, uçak gemisindeki şartlara ilişkin iddialara dikkati çekmişti.

Blumenthal, mektubunda, "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, George Washington, Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa USS George Washington Orta Doğu'ya Gönderildi - Son Dakika

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