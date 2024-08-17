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Usta oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Entübe edilen usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti.