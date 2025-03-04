Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da yoğun bakımda hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törene sanatçılar ve siyasetçiler katıldı. Akbayram, duygu dolu anların yaşandığı törende son yolculuğuna uğurlandı.

04.03.2025 12:43  Güncelleme: 12:48
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İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram, için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

Zatürre tedavisinin ardından geçirdiği iç kanama nedeniyle 53 gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Törenden önce Edip Akbayram'ın tabutu sahneye getirildi. Ailesinin isimlerinin yer aldığı kalp şeklindeki çiçek de tabutun yanına konuldu. Törene; Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, sanatçılar Ferhat Göçer, Kubat, Suavi, Bedri Baykam, Zülfü Livaneli katıldı.

Akbayram için kendi görüntülerinden hazırlanan kısa film izletildi. Film gösterilirken salonda bulunanlar duygu dolu anlar yaşadı. Meslektaşları, sanat camiasına büyük katkılar sunan Akbayram'ın kaybının derin bir üzüntü oluşturduğunu dile getirdi. Akbayram'a alkışlarla veda edildi. Törenin ardından Akbayram'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Akbayram, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

"Seni saklayacağım baba önce kendim için sonra herkes için"

Törende konuşan Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Çoğunuzun Edip ağabeyi ama benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz inanılmaz bir ışık tutan bir insandı. Ne söylesem onun bu coğrafyaya bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Onun zarafetini ve yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamın ki. Babam birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba önce kendim için sonra herkes için. Seni sesimde yaşatacağım baba" diye konuştu.

"Adı gibi bir insandı"

Törende konuşan sanatçı Zülfü Livaneli, "Edip Akbayram'ın saygı değer ailesi ve Edip Akbayram dostları çok hüzünlü bir veda törendeyiz. İnanamıyoruz. Edip Akbayram gibi bir değerin bir insanın kaybını kolay kabul edemiyoruz. Bunu biliyorum ve ona olan saygımızı sevgimizi bir kez daha göstermek üzere onu uğurlamak için geldik. Edip Akbayram'ı çeşitli yönleriyle anlatmak mümkün. Adı gibi bir insandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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