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Ustası ile kavga eden çırak arkadaşlarını yanına alarak tabancayla ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ustası ile kavga eden çırak arkadaşlarını yanına alarak tabancayla ateş açtı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fırında ustası ile kavga eden bir çırak, yanında bulunan iki arkadaşını çağırarak tabancayla ateş açtı. Ustanın yaralandığı olayda çırak ve arkadaşları kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ustası ile kavga eden çırak arkadaşlarını yanına alarak tabancayla ateş açtı: 1 yaralı
28.12.2023 - 20:04,
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Ustası ile kavga eden çırak arkadaşlarını yanına alarak tabancayla ateş açtı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırında ustası ile kavga eden çırak, 2 arkadaşını çağırarak tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan usta yaralanırken çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı.

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, usta ile çırak arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki taraf birbirine girdi. Bunun üzerine sinirlen çırak, fırından çıktı. Bir süre sonra çırak elinde tabancayla 2 arkadaşıyla birlikte dönerek ustasına ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği usta kanlar içinde yere yığılırken, çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gebze, kavga, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ustası ile kavga eden çırak arkadaşlarını yanına alarak tabancayla ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ustası ile kavga eden çırak arkadaşlarını yanına alarak tabancayla ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika
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