Utah'da İslamofobik Saldırı - Son Dakika
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Utah'da İslamofobik Saldırı

15.07.2026 09:53
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Utah'ta bir kişi, Müslüman olduğu için bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan tutuklandı.

ABD'nin Utah eyaletinde bir saldırgan, Müslüman olduğu gerekçesiyle bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

ABD'nin Utah eyaletinde İslamofobik saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz pazartesi günü West Valley kentindeki Valley Fair alışveriş merkezinde bir saldırgan, Müslüman olduğu gerekçesiyle bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi. Alışveriş merkezi çalışanı olan kurbanın en az 15 kez bıçaklandığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis, saldırganın 48 yaşındaki Peter Michael Larsen olduğunu ve Müslüman adamı dini nedeniyle hedef aldığını söyledi. Saldırgan polise verdiği ifadede, "Müslümanları öldürmek istiyorum" dedi.

Larsen, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasaklı silah bulundurma suçlamaları ile tutuklanarak Salt Lake County Cezaevi'ne gönderildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, saldırganın önce kurbanın adını ve dinini sorduğu, ardından kurbandan su istediği aktarılarak, kurbanın suyu almak için döndüğünde ise bıçaklı saldırıya uğradığı ifade edildi. - SALT LAKE CITY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Utah'da İslamofobik Saldırı - Son Dakika

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